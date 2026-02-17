MotoGp, Alex Marquez lascerà il Gresini? C’è la tentazione Ktm

La MotoGp approda a Buriram dove nel week-end sono in programma gli ultimi test ufficiali prima del primo semaforo verde della stagione. Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2026 promette scintille in pista e fuori, con il mercato già attivissimo. Alex Marquez ha detto di voler decidere il suo 2027 prima dell’inizio di questo mondiale e potrebbe scegliere Ktm, anche se il Gresini Racing gli offre tante garanzie. Altre potrebbero essere le ufficializzazioni, compresa la conferma di Marc in Ducati, che continua a slittare.

Intanto ieri le Moto2 hanno girato a Jerez, dopo due giorni tutti dedicati alle Moto3. Giro record per Manuel Gonzalez (Kalex Dynavolt Intact) col tempo di 1’39”088, tallonato da Davide Alonso (Kalex CF Moto) e Izan Guevara (Bosco scuro Pramac diretto da Alex De Angelis). Buono il 4° tempo di Escrig con la Forward, così come il 6° di Alonso Lopez con Kalex Italjet Gresini, il suo compagno Sergio Garcia è 16°. Buon 7° Celestino Vietti, bravo Lunetta 14°, con Arbolino 24°.

Chiudendo con la Moto3, il più rapido era stato Maximo Quiles in sella alla Ktm CF Moto in 1’43”530 davanti a Ogden (Ktm Cip) con gli ottimi Guido Pini (Honda Leopard) e Matteo Bertelle (Ktm Level Up) al 4° e al 5° posto. Per il Sic58 un 22° con O’Gorman e un 24° con Rammerstorfe.

