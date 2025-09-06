MotoGp, Alex Marquez in pole al Montmelò

Alex Marquez e il Bk8 Gresini si prendono la prima casella del GP di Barcellona. Con il crono di 1’37”536, nuovo record del Montmelò, lo spagnolo precede un Fabio Quartararo eccezionale, capace di essere 1° in Q1, e un Marc Marquez che le prova tutte per batterlo, ma che rischia di cadere nel finale. Q2 deludenti per i romagnoli: Enea Bastianini e Marco Bezzecchi sono 9° e 12° e dovranno inventarsi qualcosa per giocarsi il podio. I due riuscivano ad accendere caschi rossi ai primi due settori, salvo perdere terreno nel finale. Ottimo Seconda fila per il Pertamina VR 46, con Morbidelli solido 4° e Di Giannantonio 6° dopo aver superato la Q1. Fra i due la Ktm di Acosta, con la casa austriaca che raccoglie meno di quanto si pensava, con Binder 11°. Giornata tragica per Pecco Bagnaia, 21°, con Martin 18°, Lorenzo Savadori 23° e Fermin Aldeguer, altro alfiere del BK8 Gresini 13°. Alle 15 via alla Sprint Race.