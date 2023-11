MotoGp, Alex Marquez il più veloce nelle libere in Malesia, 9° tempo per Bezzecchi

Alex Marquez (Gresini Racing) è il più veloce dopo le due sessioni di libere in Malesia, mentre Pecco Bagnaia e Jorge Martin entrano nei dieci, rispettivamente con l’8° e il 2° crono. In 1.58.823 Alex Marquez mette tutti in fila e strappa il primato a Martin che era stato il migliore nelle FP1.. Lo spagnolo della Ducati Pramac si ferma a 174 millesimi da Marquez, ma pare molto a suo agio sul tracciato malese. Bagnaia nella seconda sessione si risolleva dal 15° posto del primo turno e chiude 8° a 0.597. La Ktm piazza le sue moto al terzo e quarto posto, con Jack Miller (+0.409) a precedere Brad Miller (+0.484). Quinta l’Aprilia di Maverick Vinlaes (+0.489), mentre il suo compagno Aleix Espargaro è solo 20° dopo quattro cadute, di cui tre nelle FP2. Sesto Luca Marini, il primo degli italiani, con la Ducati VR46. Tra chi accede alla Q2 c’è Fabio Quartararo, 7° con la Yamaha (+0.576); poi 9° Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e 10° Johann Zarco (Ducati Pramac). Primo degli esclusi è Franco Morbidelli, 11° davanti ad Enea Bastianini: per loro l’accesso alla Q2 passerà attraverso la Q1.