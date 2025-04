MotoGp, Alex Marquez il più veloce del venerdì di Jerez, male Bezzecchi e Bastianini

Alex Marquez centra il giro veloce a Jerez in 1’35”991 malgrado abbia passato più di mezzora delle prequalifiche a sedere per riprendersi da un brutto volo. Lo seguono un ottimo Bagnaia, un tenace Morbidelli e un Marc Marquez che rischia ma guarda tre avversari da dietro. Bene Quartararo 5° malgrado una caduta a 14 minuti dalla fine, con Aldeguer 6 ° e Di Giannantonio 9° a chiudere la bella giornata Ducati. Al 7° posto uno Zarco che continua a portare in alto una Honda che si gode anche Mir 10°. Acosta 8° regala un sorriso a KTM. Continua la maledizione Q1 per Bezzecchi e Bastianini. Il primo (12°) arriva davvero vicino, ma è messo fuori nel finale da Acosta e passato pure da Binder. Nulla da fare per Enea 19°, mentre Savadori è 22° davanti a Chantra.