MotoGp, Alex Marquez è il più veloce in Giappone, Bezzecchi e Bastianini in Q2

Una giornata di prequalifiche a Motegi positiva per i colori romagnoli. Alex Marquez (Ducati Gresini) centra il miglior tempo (e nuovo record della pista in 1’42’811) nel venerdì del Gp del Giappone. Marquez junior ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Marco Bezzecchi è quarto, seguito da Bastianini e Di Giannantonio. 8° Martin. Solo 16° Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1, così come Ogura. Weekend già finito per Nakagami (clavicola sinistra rotta nelle FP1). Sabato qualifiche alle 3.50 e Gara Sprint alle 8,