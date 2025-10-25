MotoGp, Aldeguer penalizzato, ma resta “rookie of the year”

  • 25 ottobre 2025
Il Gresini Racing festeggia Aldeguer
Cambia il podio della Sprint a Sepang, con Fermin Aldeguer penalizzato di 8 secondi per pressione irregolare dei pneumatici. Lo spagnolo del Gresini racing si conferma comunque Rookie of the year 2025. “Potevamo essere rookie in Australia - ha detto Aldeguer - ma onestamente molto meglio esserci riusciti con questo podio. Era uno degli obiettivi di quest’anno, insieme a vincere una gara e abbiamo fatto tutto. Ora pensiamo a continuare a crescere, a centrare le Q2 e chiudere al meglio questo mondiale”. Alle spalle di Bagnaia e Alex Marquez, al terzo posto sale quindi Acosta.

Il nuovo ordine d’arrivo

Ecco come cambia l’ordine di arrivo: 1° Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) in 19’53”725; 2° Alex Marquez (Ducati BK8 Gresini) a 2”259; 3° Pedro Acosta (Red Bull Ktm) a 5”155; 4° Franco Morbidelli (Ducati Pertamina) a 6”541; 5° Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy) a 8”468; 6° Marco Bezzecchi (Aprilia) a 10”232; 7° Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini) a 11”138

