MotoGp, Aldeguer penalizzato, ma resta “rookie of the year”

Cambia il podio della Sprint a Sepang, con Fermin Aldeguer penalizzato di 8 secondi per pressione irregolare dei pneumatici. Lo spagnolo del Gresini racing si conferma comunque Rookie of the year 2025. “Potevamo essere rookie in Australia - ha detto Aldeguer - ma onestamente molto meglio esserci riusciti con questo podio. Era uno degli obiettivi di quest’anno, insieme a vincere una gara e abbiamo fatto tutto. Ora pensiamo a continuare a crescere, a centrare le Q2 e chiudere al meglio questo mondiale”. Alle spalle di Bagnaia e Alex Marquez, al terzo posto sale quindi Acosta.