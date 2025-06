MotoGp, ad Assen pole a Quartararo, con Bezzecchi 5°

Fabio Quartararo centra la quarta pole stagionale e diventa il terzo pilota Yamaha ad averne fatte 20, insieme a Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Nel 100° Gp olandese e nella celebrazione dei 70 anni del marchio di Iwata in MotoGP la festa è servita dal francese in 1’30”651. Con lui in prima fila Pecco Bagnaia, che appare in ripresa, e Alex Marquez del Bk8 Gresini. Marc Marquez apre la seconda, dove si piazzano anche un ottimo Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Terza per Fermin Aldeguer, passato dalla Q1 con Raul Fernandez 11°, Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta. Con Vinales e Zarco a completare la quarta. Bella Q1 per Lorenzo Savadori, ottimo 5°, quindi 15° in griglia, con Enea Bastianini che ha problemi e fino a -3’ dal termine non riesce a fare alcun giro buono e ne piazza due nel finale che lo portano al 17° posto. Alle 15 via alla Race.