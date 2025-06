MotoGp: ad Assen miglior tempo di Quartararo, Bezzecchi brillante quarto e in Q2

Due cadute, una per turno, per Marc Marquez ad Assen. Il più veloce è Fabio Quartararo con la Yamaha in 1’31”146, precedendo Alex Marquez, Bk8 Gresini, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi: quattro case costruttrici nelle prime quattro posizioni. Un dato che non deve ingannare: Ducati va forte come dimostrano altri quattro piloti nei primi nove: Pecco e Marc, 5° e 6°, Di Giannantonio 7° e Morbidelli 9°. Ottavo e decimo sono Maverick Viñales con una seconda Ktm dopo quella di Acosta e Zarco che con la Honda mette fuori dai dieci Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Fermin Aldeguer, altra Ducati Bk8 Gresini. Tante le cadute: apre Alex e chiude Marc, fra loro finiscono a terra Zarco, Bastianini, Aleix Espargaro, Ai Ogura (con la sua Aprilia che si incendia) e a Lorenzo Savadori, con bandiera rossa data per i due alfieri del marchio di Noale. Per Bastianini un 15° posto, anche se era 10° a 10’ dalla fine, e un 19° per Savadori. Grande sessione per Bezzecchi che si prende la Q2 in una Assen che ama.