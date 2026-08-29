MotoGp, ad Aragon c’è Bezzecchi in pole position

Altro giorno e altro record per un Marco Bezzecchi davvero infinito a Aragon. Il viserbese centra la pole con il nuovo record della posta in 1’44”962. “Sono contento anche se ciò che conta sono la Sprint e la gara - commenta Bez - la spalla non va male, mentre il ginocchio sinistro mi dà qualche pensiero in più. Siamo riusciti a migliorare la moto e il mio stile di guida in alcuni punti. Abbiamo un buon passo come anche Marc e Alex”. Marc Marquez lo affiancherà al 2° dopo averle provate tutte per batterlo. Completa la prima fila un ottimo Alex Marquez. Seconda fila per le Aprilia di Raul Fernandez e del capoclassifica Martin, con la Ktm di un Pedro Acosta tosto, che vola a terra nel finale cercando di migliorare il suo 6°. In terza troviamo Di Giannantonio, un Bagnaia che si risveglia in Q1, e la miglior Honda di Zarco, che precede il proprio compagno Moreira, secondo in Q1 malgrado una caduta. Le Ducati di Aldeguer e Morbidelli chiudono la quarta fila. Nulla da fare per Enea Bastianini, che ci prova ad entrare in Q2, ma si ferma al 16° in 1’46”096. Per Savadori altri progressi, ma un 22° in 1’47”388.