MotoGp, Acosta in pole in Giappone, Bastianini in seconda fila

Pedro Acosta centra la prima pole position MotoGP in 1’43”018 con l’aiuto della direzione gara. Infatti viene cancellato il nuovo record della pista a Marc Marquez, capace di 1’42”8, perché l’alfiere del Gresini Racing tocca il verde all’uscita di una curva: scatterà 9°. Per Ktm-GasGas pole dopo 4 anni. Acosta è un rookie ed è il 3° più giovane di sempre a partire al palo. In prima fila anche Bagnaia, in difficoltà con la prima gomma, e Vinales con Aprilia. Ducati con 8 piloti su 12 porta solo un suo alfiere in prima fila. Vola a terra Martin che scatterà 11°. Apre la seconda fila un buon Enea Bastianini, affiancato da Binder e Morbidelli (che era stato 1° in Q1), con Bezzecchi 8° fra Di Giannantonio e appunto Marc Marquez. Quarta fila per Alex Marquez, Martin e Quartararo. per Lorenzo Savadori un 22° davanti al collaudatore Yamaha Remy Gardner. Alle 8 esplode la Sprint.