MotoGp, Acosta il più veloce del venerdì, quinto tempo per Bastianini, continua la crisi di Bagnaia

Moto
Enea Bastianini
Enea Bastianini

Nel venerdì ungherese, Pedro Acosta batte Marc Marquez per un soffio:1’37”061 per il pilota Ktm e 1’37”067 per il capoclassifica della Ducati. Acosta cade nel finale, mentre segue Marc per evitare che riesca a batterlo. Festa per il Bk8 Gresini con Alex Marquez e Fermin Aldeguer 3° e 4°. Buon 5° Enea Bastianini con un crono di 0”345 più lento di quello di Pedro. Sesto è un positivo Franco Morbidelli, Ducati Pertamina VR46, e precede Joan Mir con la Honda HRC che piazza anche Luca Marini 9°. Pol Espargaro, sostituto di Vinales, porta una terza Ktm nei 10, con l’8° mentre Fabio Quartararo (Yamaha) toglie l’ultimo posto per la Q2 diretta alle Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che ha un + 0”693, con Bagnaia 14° a +0”728 da Pedro, preceduto da Di Giannantonio e seguito da Brad Binder. Bene per Bestia, che pare proprio aver capito come fare andare KTM e sabato in salita per Bez 12° con nessuna Aprilia nella top 10. Chiusura dei box Ducati Lenovo a fine turno, atmosfera pesante.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui