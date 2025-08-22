MotoGp, Acosta il più veloce del venerdì, quinto tempo per Bastianini, continua la crisi di Bagnaia

Nel venerdì ungherese, Pedro Acosta batte Marc Marquez per un soffio:1’37”061 per il pilota Ktm e 1’37”067 per il capoclassifica della Ducati. Acosta cade nel finale, mentre segue Marc per evitare che riesca a batterlo. Festa per il Bk8 Gresini con Alex Marquez e Fermin Aldeguer 3° e 4°. Buon 5° Enea Bastianini con un crono di 0”345 più lento di quello di Pedro. Sesto è un positivo Franco Morbidelli, Ducati Pertamina VR46, e precede Joan Mir con la Honda HRC che piazza anche Luca Marini 9°. Pol Espargaro, sostituto di Vinales, porta una terza Ktm nei 10, con l’8° mentre Fabio Quartararo (Yamaha) toglie l’ultimo posto per la Q2 diretta alle Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che ha un + 0”693, con Bagnaia 14° a +0”728 da Pedro, preceduto da Di Giannantonio e seguito da Brad Binder. Bene per Bestia, che pare proprio aver capito come fare andare KTM e sabato in salita per Bez 12° con nessuna Aprilia nella top 10. Chiusura dei box Ducati Lenovo a fine turno, atmosfera pesante.