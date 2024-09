MotoGp, “Abbiamo qui tre grandi piloti...” poi partono i fischi a Marquez a Misano VIDEO

Ieri verso le 15, alla fine della corsa serviva un cuore impavido che provasse ad aprire l’ombrello sui fischi. Ci ha provato lo speaker Boris Casadio, che quest’anno festeggia il trentennale al microfono e come si dice da queste parti non è l’ultimo dei pataca. Doveva condurre la premiazione e ha provato a salvare il salvabile: ha visto quella marea di decine di migliaia di persone che prendeva fiato stile Luciano Pavarotti, con una voglia di fischiare che neanche la moka del caffè della nonna. Parte Casadio: «Bene, abbiamo qui tre grandi piloti...», ma niente da fare. Al momento di Marc Marquez è partita una tale bordata di fischi che forse in qualche salotto di Bolzano hanno detto: «Chiudi la finestra che non sento la tv». Peccato, un’occasione persa per evolversi dopo un grande spettacolo. Non eravamo a un concorso di bellezza o di simpatia: quando si fischia un campione è sempre triste.

Bezzecchi rockstar

Alla fine della cerimonia di premiazione è comparso anche Marco Bezzecchi, che è salito in piedi sul muretto e ha lanciato i guanti. A quel punto una folla adorante gli ha chiesto di fare “stage diving”, tuffandosi sulla gente come faceva Piero Pelù ai vecchi concerti dei Litfiba: «Ci ho pensato per un attimo - ha detto Bezz - e penso che mi avrebbero tenuto. Poi però ho rinunciato: ero sudato da fare schifo».

