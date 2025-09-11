MotoGp, a Rimini parata di stelle per “MotoGp iconic” VIDEO GALLERY

Valentino Rossi con Francesca Sofia Novello (foto e video Morosetti)
Giacomo Agostini
Max Biaggi e Casey Stoner
Carmelo Ezpeleta e Freddie Spencer
Foto e video Tommaso Morosetti
MotoGp, a Rimini parata di stelle per “MotoGp iconic” VIDEO GALLERY

In vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, questa sera al Teatro Galli è andata in scena “MotoGp iconic”, una serata di gala dedicata alle stelle mondiali del motociclismo. Sul palco una incredibile serie di assi: da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, da Freddie Spencer a Dani Pedrosa. E poi ancora: Kevin Schwantz, Casey Stoner, Jorge Lorenzo. Da remoto hanno salutato Kenny Roberts, Wayne Rainey, Eddie Lawson e Mick Doohan. L’unico appunto: serata tutta in lingua inglese, serata troppo breve.

