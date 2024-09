MotoGp a Misano, viabilità e parcheggi: domenica si torna alla normalità

Sole e temperature miti degli ultimi giorni hanno favorito un ritorno alla normalità non solo nelle zone interne al circuito, dove già da oggi il pubblico è tornato ad occupare i prati. Domani, con la riapertura dei parcheggi destinati agli spettatori, sarà ripristinata anche la consueta viabilità organizzata per colori e percorsi differenziati per le tre diverse zone d’accesso.

Una segnaletica installata nei comuni di Misano, Riccione e Cattolica accompagnerà le persone dirette all’autodromo con le indicazioni relative ai percorsi colorati da seguire per raggiungere le zone di accesso, i parcheggi, le zone per la sosta dei disabili e le casse.

Per tutte le informazioni relative a viabilità e parcheggi è sempre consigliato consultare il sito web www.misanocircuit.com e la Web App del circuito.

Navette in funzione dalle 7:30 alle 17:30

Anche domani, dalle 7:30 alle 17:30, saranno disponibili dei trenini turistici che collegheranno la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), con partenza da Misano Centro (Piazza della Repubblica angolo Via Dante) e Misano Brasile (Fermata 1bis, angolo Via Alberello e Via della Stazione). Costo del biglietto 4 euro, andata e ritorno a 7 euro.

Le gare

Da segnalare i cambi di orari delle gare in programma domenica, anticipati tutti di un’ora: Moto3 alle 10.00, la Moto2 alle 11.15 e la MotoGP alle 13.00.