MotoGp a Misano, tanto pubblico e sfilata di vip, dall’autore Claudio Santamaria al pilota F1 Kimi Antonelli - Gallery

Bella cornice di pubblico nel sabato di Misano e tanti Vip al paddock, tra cui l’attore Claudio Santamaria, impegnato in un film su Izan Guevara con alcune scene ambientate all’autodromo.

Ieri erano stati gli chef Alessandro Borghese e Roberto Valbuzzi, noti al grande pubblico per la loro partecipazione agli show “Quattro Ristoranti” e “Cortesie per gli ospiti”, ad essere stati avvistati a Misano World Circuit, il primo ospite di Aprilia e il secondo come partecipante alla Duke Domination Bike Parade in sella ad una KTM. Oggi tanti altri personaggi noti hanno assistito alle qualifiche e alla Sprint Race del sabato.

Oltre alle leggende MotoGP Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, non è passata inosservata la presenza del giovane pilota di Formula 2 Kimi Antonelli, ospite anche lui di Aprilia.

Presente anche l’imprenditore Matteo Marzotto. Numerosa, infine, la pattuglia degli atleti ospiti di Red Bull: il campione europeo di arrampicata “speed” Ludovico Fossali e la Beatrice Colli, reduce dall’esperienza ai Giochi Olimpici a Parigi; i campion di wakeboard Claudia Pagnini e Massimiliano Piffaretti, il rugbysta Tommaso Menoncello e la stella dell’’Enduro Andrea Verona.