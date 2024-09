MotoGp a Misano: rischio pioggia, annullata la pit walk solidale in circuito VIDEO GALLERY

Cielo nuvoloso e rischio pioggia nel giovedì di Misano. Nel pomeriggio è previsto maltempo ed è stata cancellata la pit walk solidale nel circuito, tradizionale camminata dedicata alle associazioni no profit del territorio. La camminata era programmata alle 17 di oggi.

Sempre oggi, dalle 13.45 alle 14 e dalle 15.45 alle 16 sono previsti i test MotoE, con le elettriche nuovamente in pista per le prove tra le 17.45 e le 18. Alle 16 via alle conferenze stampa dei piloti MotoGp.

Gli eventi di contorno

Sabato scorso, nella palazzina Roma in piazzale Fellini, è stata inaugurata la mostra “Le stelle in pista”, a cura del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 23 fino all’8 settembre, e dedicata agli otto piloti mondiali del sodalizio: Bezzecchi, Arbolino, Lunetta, Pasini, Casadei, Ferrari, Roccoli e Antonelli. Questa sera dalle 22 a Riccione è in programma la “Red Bull Riders Night”, uno spettacolo di impennate. Dalle 20 alle 24 il villaggio sarà animato da dj set e intrattenimento musicale.