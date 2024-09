MotoGp a Misano, quasi 300 marshall per la sicurezza

Pronto a scendere in pista anche l’esercito degli ufficiali di gara, i marshall che intorno alla pista svolgono un lavoro fondamentale nell’organizzazione generale. Sono 293, distribuiti fra direzione gara, pit lane, addetti ai carri di recupero, agli scooter per trasportare i piloti e lungo la pista. Fra loro anche una cinquantina di donne.

Un centinaio arrivano dall’Associazione Ufficiali di Gara ACI Rimini, altrettanti dal Moto Club Città di Riccione. Il resto da Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana, ma sono rappresentate quasi tutte le regioni.

Il nucleo centrale è formato da marshall che hanno anche oltre 30 anni di esperienza, stabilmente all’opera in circuito durante le gare. Ieri sera la riunione di partenza e da domani alle 5.30 tutti in pista per essere pronti e operativi già dalle 6.30, fino a mezzora dopo il termine delle gare o delle prove.

“È un lavoro che ci impegna tanto e ci gratifica – dice il responsabile del team, Paolo Amaducci – Serve massima e concentrazione, in tutti i settori. Ovviamente siamo anche tifosi, ognuno ha il proprio pilota del cuore ma quando siamo in pista sono tutti uguali e meritevoli della massima attenzione, prima c’è il lavoro in pista. Partecipiamo ad un evento mondiale, ognuno di noi porta un mattoncino alla riuscita dell’evento e avere con noi tante donne è un bel segnale. Noi ci dedichiamo ai lavori più fisici, loro sono prevalentemente addette alle bandiere e sono impeccabili. Alla fine, il premio è un ringraziamento del pilota che abbiamo aiutato a ripartire o assistito. Qualcuno che non riparte è nervoso, ma dobbiamo capire lo stato d’animo”.