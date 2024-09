MotoGp a Misano, parcheggi, bus e navette: il piano della viabilità per l’autodromo

Conferma per il piano viabilità che agevolerà l’arrivo e il deflusso del pubblico dal circuito nelle tre giornate, elaborato dal tavolo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Rimini con il coinvolgimento degli enti e Forze di Polizia interessati.

Tre zone d’accesso

Sono state individuate tre zone di accesso, connesse a determinati biglietti e raggiungibili mediante percorsi identificati da colori diversi: rosso, per i possessori di biglietti Tribuna A-B-C-D- D TOP, Tribuna Misanino, Tribuna Carro, Tribuna Centrale, Paddock – Hospitality Pass Parking; giallo, per l’accesso alle tribune Brutapela e Brutapela Gold; verde per i biglietti Prato 1 e Prato 2.

Una segnaletica installata nei comuni di Misano, Riccione e Cattolica accompagnerà le persone dirette all’autodromo con le indicazioni relative ai percorsi colorati da seguire per raggiungere le zone di accesso, i parcheggi, le zone per la sosta dei disabili e le casse.

In previsione del notevole afflusso di pubblico, i percorsi principali di accesso alla zona gialla e verde sono stati individuati nell’area a monte di Misano, in maniera da snellire i flussi di traffico presenti nelle direttrici viarie principali (SS16 e strade provinciali). La zona rossa sarà accessibile prioritariamente dalla SS16. Per quanti arrivano dall’autostrada A14, è consigliata l’uscita di Riccione per i percorsi giallo e verde, mentre per il percorso rosso l’uscita indicata è quella di Cattolica.

Il deflusso sarà agevolato mediante l’utilizzo di strade nell’entroterra nei comuni di San Clemente, Morciano, San Giovanni in Marignano e Coriano. Ad ogni area limitrofa al circuito corrisponderà un determinato percorso, individuato mediante segnaletica verticale appositamente posizionata che permetterà di raggiungere agevolmente i caselli autostradali di Riccione, Rimini e Cattolica.

Le aree circostanti l’autodromo, come gli scorsi anni, saranno interdette al traffico dal giovedì sera, fatta eccezione per i residenti, le forze dell’ordine e i possessori del pass parking.

A vigilare sul funzionamento del piano saranno impegnati oltre 100 agenti della Polizia Stradale e del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Lungo le strade saranno presenti, inoltre, degli steward per fornire assistenza e informazioni.

Parcheggi e navette

Nelle tre zone di accesso al circuito saranno a disposizione numerosi ed ampi parcheggi gratuiti per i tre giorni dell’evento.

Da venerdì a domenica, dalle 8:00 alle 17:30, saranno disponibili dei trenini turistici che collegheranno la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), con partenza da Misano Centro (Piazza della Repubblica angolo Via Dante) e Misano Brasile (Fermata 1bis, angolo Via Alberello e Via della Stazione). Costo del biglietto 4 euro, andata e ritorno a 7 euro.

Nella giornata di domenica sarà inoltre attivo un servizio navette gratuito, svolto da Start Romagna, con partenze da Riccione e Cattolica dalle 7:30 alle 13:00 e ritorno da Misano dalle 15:00 alle 18:00. Per informazioni su orari e percorsi: https://www.startromagna.it/news/navette-gratuite-motogp-misano-2024.