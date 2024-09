MotoGp a Misano: Martin vince la Sprint Race davanti a Bagnaia

La Sprint Race di Misano va a Jorge Martin (Prima Pramac) che precede al traguardo la Ducati Lenovo di Pecco Bagnaia. Terzo posto per Franco Morbidelli (Prima Pramac) davanti a un indomito Enea Bastianini (Ducati Lenovo), quarto a precedere Marc Marquez (Gresini Racing). Grazie a questa vittoria, lo spagnolo porta a 26 i punti di vantaggio su Bagnaia.

In avvio parte forte Martin che si porta al comando davanti al poleman Bagnaia e a Morbidelli, mentre Bezzecchi dalla prima fila scivola all’8° posto con Bastianini 5°. Enea risale superando Binder al 3° giro, mentre Bezzecchi cede l’8° posto a Marc Marquez e poi chiude la sua gara con una scivolata al 4° giro. In una gara avara di sorpassi, è sempre Marquez a risalire, passando Binder al 9° giro per conquistare la sesta posizione. All’ultimo giro Bastianini infila Morbidelli e lo supera alla Quercia, ma esce largo e Morbidelli opera il contro-sorpasso, conservando la terza posizione.