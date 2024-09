MotoGp, a Misano le prove del venerdì baciate dal sole VIDEO

La pioggia ha risparmiato il venerdì di Misano e anche per sabato e domenica le previsioni meteo sono incoraggianti. Visto il fango nei prati, oggi il pubblico di Prato 1 e Prato 2 è stato fatto accomodare in tribuna. Lo scenario di pubblico è molto inferiore a quello di due settimane fa e anche le piogge dei giorni scorsi non hanno certo invogliato gli indecisi.

Il sole ha accolto la prima giornata del Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna. In pista le prime prove libere, con ‘Pecco’ Bagnaia che nell’ultimo turno di prove ha stabilito il nuovo record della pista. Tutto in attesa dei primi verdetti, con un programma che domani si avvierà alle 8.40 con le prove della Moto3. A godersi lo spettacolo anche Alessandro Borghese: il noto chef e conduttore della trasmissione televisiva “Quattro Ristoranti” è tornato al Misano World Circuit dopo la sua partecipazione di due settimane fa in occasione del primo Gran Premio.

I prati tornano agibili

Domani sono previste solo alcune modifiche a viabilità e parcheggi, mentre in circuito, con l’agibilità dei prati, gli spettatori potranno da domani utilizzare i biglietti secondo le posizioni acquisite.

Viabilità e parcheggi

La pioggia caduta nei giorni scorsi ha reso necessari alcuni accorgimenti, in particolare nella distribuzione dei parcheggi e nella viabilità che ne regola l’accesso.

Anche nella giornata di domani chi viene dalla zona mare potrà usufruire dei parcheggi nelle zone di via Simoncelli e della zona artigianale, mentre chi arriva da monte nell’area di Santamonica.

Le piantine aggiornate sono disponibili sul sito web di Misano World Circuit (https://www.misanocircuit.com/calendario-eventi/gp-emilia-romagna/) e sulla Web App del circuito.

La segnaletica lungo il percorso, che facilita il raggiungimento delle differenti zone di accesso individuate per i possessori dei vari biglietti, è stata aggiornata in base alle nuove disposizioni.

È un piano in evoluzione e si consiglia di seguire i profili social di MWC, il sito internet e la web App, poiché alcune indicazioni cambieranno nella giornata di domenica.