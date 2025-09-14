MotoGp a Misano, le emozioni di Bezzecchi: “Ero in un’altra dimensione”

Marco Bezzecchi si gode un fine settimana quasi perfetto: pole position, vittoria nella Sprint race e secondo posto nel gp incollato al vincitore Marc Marquez: «Ok siamo qui per cercare di lavorare e cercare di migliorarci; non basta mai purtroppo – riflette al termine della conferenza stampa Marco - però alla fine sono contento perché è stata una gara veramente fantastica. Nonostante abbia fatto 27 giri costantemente al massimo, rischiando di cadere, sono riuscito a sentirmi bene con la moto e a godere mentre guidavo».

