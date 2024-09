MotoGp a Misano, in Moto2 Pasini si ritira a 7 giri dal termine, in Moto3 la spunta Piqueras

Una gara di Moto2 senza gloria per il veterano riccionese Mattia Pasini, che si è ritirato a 7 giri dal termine mentre era 24°. Sfortunato anche Celestino Vietti caduto a 3 giri dal termine mentre era quarto e cercava di inserirsi nella lotta per il podio. La vittoria è andata al giapponese Ai Ogura (Boscoscuro) davanti a Canet e Arbolino.

In Moto3 la spunta lo spagnolo Angel Piqueras (Honda), davanti ai connazionali Holgado (GasGas) a 0.035 e Ortola (Ktm) a 0.226. Non posto per Luca Lunetta (Honda Sic 58) a 6.789, penalizzato con due long lap penalty per un errore in partenza.