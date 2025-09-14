MotoGp a Misano fino al 2031: ora c’è l’annuncio

MotoGp a Misano fino al 2031: ora c’è anche l’annuncio degli organizzatori. “Questa mattina al Misano World Circuit i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini hanno definito insieme al CEO di Dorna Sport Carmelo Ezpeleta e al CSO Carlos Ezpeleta, il rinnovo dell’accordo che conferma l’evento nella Motor Valley e nella Riders’ Land per altri 5 anni e cioè dal 2027 fino al 2031. Ricordiamo infatti che l’attuale accordo prosegue senza alcuna sosta dal 2007.

Un accordo che a partire dal 2027 garantirà al territorio continuità con uno degli eventi sportivi più popolari al mondo, capace di produrre un indotto quantificato lo scorso anno in oltre 85 milioni di euro (Fonte Trademark Italia). Il raggiungimento dell’accordo siglato questa mattina rappresenta per il territorio il consolidamento di un percorso condiviso vincente che, oltre a coinvolgere Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna e Santa Monica SpA, ha rafforzato sempre maggiormente i Comuni della costa della Riviera di Rimini”.

“Siamo lieti di annunciare altri cinque anni a Misano – il commento di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, detentrice dei diritti di MotoGP -. Il GP di San Marino offre sempre uno spettacolo unico, con un pubblico davvero appassionato e una fama di gare fantastiche che premiano l’amore per il nostro sport. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento quello che è, mentre ci prepariamo a lavorare insieme per altri cinque anni con Misano, San Marino, l’Emilia-Romagna e tutta la Riviera di Rimini, che ogni stagione si accende al suono della MotoGP.”

“Siamo contenti e orgogliosi di poter continuare ad ospitare un evento come la MotoGP sul nostro territorio – commentano i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini- Un risultato che dal 2007 è frutto della collaborazione e del lavoro di squadra che vede unite Repubblica di San Marino, Regione Emilia – Romagna, i Comuni di Misano Adriatico, Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina e Misano World Circuit e che ha scommesso nella MotoGP come strumento di marketing territoriale all’avanguardia e innovativo. Lo è ancora di più ora dopo che Dorna Sports ci ha presentato il nuovo piano di sviluppo e di fans engagement che concilia con le nostre strategie a medio e lungo termine e che, siamo convinti, possa ulteriormente alzare l’offerta e l’experience multilivello che tutti noi insieme sapremo dare agli appassionati di tutto il mondo”.