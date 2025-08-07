MotoGp a Misano: ecco il poster dell’edizione 2025

A poco più di un mese dal Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini è il lancio del poster 2025 a far partire il countdown che scandirà l’avvicinamento all’appuntamento in programma nella Motor Valley dal 12 al 14 settembre.

Il poster svela un nuovo capitolo del progetto di marketing territoriale che racconta al mondo il legame virtuoso tra la Riders’ Land, i suoi piloti e l’adrenalinico mondo delle due ruote. Un legame nel quale Red Bull, per il terzo anno title sponsor dell’evento, si inserisce alla perfezione con la sua carica comunicativa. “Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini è un evento di sistema - commentano i promotori Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Rimini con i comuni della Riviera di Rimini (Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica) e Misano World Circuit – che vede tutto il territorio, insieme ad un partner globale come Red Bull, impegnati ad offrire un’esperienza indimenticabile dentro e al di fuori del circuito. Il pubblico riconosce e premia questo sforzo: lo scorso anno sono state oltre 160.000 le presenze, con una ricaduta in termini economici sul territorio di oltre 85 milioni di euro, il che rende questo evento un prodotto strategico per l’industria dell’accoglienza e uno straordinario veicolo di promozione turistica. Quest’anno il clima di festa sarà presente più che mai: in occasione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini sarà possibile trovare occasioni di divertimento e intrattenimento diffuse su tutto il territorio”.

Il poster, affidato anche quest’anno alla creatività di Aldo Drudi e della Drudi Performance, vuole comunicare proprio questo: l’enorme offerta che l’evento riesce ad esprimere non solo in circuito, ma anche in Riviera e nella Repubblica di San Marino.