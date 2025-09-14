MotoGp, a Misano domina Marc Marquez davanti a Bezzecchi

Il dominio di Marc Marquez continua anche nel muro di folla di Misano, col fuoriclasse della Ducati primo davanti a Marco Bezzecchi e al fratello Alex.

Al via Bezzecchi scatta dalla pole e mantiene il primo posto, con Marc Marquez subito a mettergli pressione e il fratello Alex subito dietro.

Al primo giro subito incidente tra Zarco e uno sfortunatissimo Mir, out dopo avere già saltato la Sprint per un infortunio al giovedì. Ritardo forzato anche per Martin, con un double long lap penalty per avere cambiato moto prima del via. Al quinto giro esce di scena anche Vinales, mentre Bezzecchi prova a mettere un margine di sicurezza dal 93 della Ducati, ma Marc è sempre lì incollato a 2-3 decimi. Dalle retrovie sale con autorità Acosta, poi tradito dalla moto (ha rotto la catena, incredibile) e out all’ottavo giro.

Le sorprese non sono finite qui, perché al 10° giro Bagnaia scivola e chiude un fine settimana fallimentare. Al 12° giro Marquez rompe gli indugi e infila Bezzecchi alla Quercia approfittando di un “lungo” in staccata del riminese. Passa un giro e un Bastianini in confortante rimonta scivola e va fuori dai giochi. Bezzecchi non molla e prova a mettere pressione a Marc, che però gestisce la corsa con grande freddezza fino alla fine.