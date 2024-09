MotoGp a Misano, domenica attesi 80mila spettatori: viabilità, parcheggi e biglietti, tutto quello che c’è da sapere

Domenica gran finale a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, con almeno 80mila spettatori attesi a riempire prati e tribune.

Il percorso per il circuito

Per agevolare l’arrivo e il deflusso del pubblico dal circuito sono state individuate tre zone di accesso, connesse a determinati biglietti e raggiungibili mediante percorsi identificati da colori diversi: rosso, per i possessori di biglietti Tribuna A-B-C-D- D TOP, Tribuna Misanino, Tribuna Carro, Tribuna Centrale, Paddock – Hospitality Pass Parking; giallo, per l’accesso alle tribune Brutapela e Brutapela Gold; verde per i biglietti Prato 1 e Prato 2.

Una segnaletica installata nei comuni di Misano, Riccione e Cattolica accompagnerà le persone dirette all’autodromo con le indicazioni relative ai percorsi colorati da seguire per raggiungere le zone di accesso, i parcheggi, le zone per la sosta dei disabili e le casse.

I percorsi principali di accesso alla zona gialla e verde sono stati individuati nell’area a monte di Misano, in maniera da snellire i flussi di traffico presenti nelle direttrici viarie principali (SS16 e strade provinciali). La zona rossa sarà accessibile prioritariamente dalla SS16. Per quanti arrivano dall’autostrada A14, è consigliata l’uscita di Riccione per i percorsi giallo e verde, mentre per il percorso rosso l’uscita indicata è quella di Cattolica.

Il deflusso sarà agevolato mediante l’utilizzo di strade nell’entroterra nei comuni di San Clemente, Morciano, San Giovanni in Marignano e Coriano. Ad ogni area limitrofa al circuito corrisponderà un determinato percorso, individuato mediante segnaletica verticale appositamente posizionata che permetterà di raggiungere agevolmente i caselli autostradali di Riccione, Rimini e Cattolica.

A vigilare sul funzionamento del piano saranno impegnati oltre 100 agenti della Polizia Stradale e del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Lungo le strade saranno presenti, inoltre, degli steward per fornire assistenza e informazioni.

Parcheggi e navette

Nelle tre zone di accesso al circuito saranno a disposizione numerosi ed ampi parcheggi gratuiti per i tre giorni dell’evento.

Dalle 8:00 alle 17:30 saranno disponibili dei trenini turistici che collegheranno la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), con partenza da Misano Centro (Piazza della Repubblica angolo Via Dante) e Misano Brasile (Fermata 1bis, angolo Via Alberello e Via della Stazione). Costo del biglietto 4 euro, andata e ritorno a 7 euro.

Nella giornata di domani sarà inoltre attivo un servizio navette gratuito, svolto da Start Romagna, con partenze da Riccione e Cattolica dalle 7:30 alle 13:00 e ritorno da Misano dalle 15:00 alle 18:00. Per informazioni su orari e percorsi: https://www.startromagna.it/news/navette-gratuite-motogp-misano-2024.

Biglietti

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. I tagliandi sono in vendita presso le casse autorizzate e in prevendita nei punti Ticketone presenti in tutta Italia, oltre che on line su www.ticketone.it. Nelle tre giornate dell’evento, inoltre, saranno aperte anche le casse del Misano World Circuit.

Biglietti per la MotoGp del 20-22 settembre

Proseguono, intanto, anche le prevendite per il Gran Premio dell’Emilia – Romagna in programma dal 20 al 22 settembre. Da oggi e fino a domenica, in alcune casse dedicate, è possibile acquistare biglietti per il secondo Gran Premio al prezzo scontato del 30% per chi è in possesso del biglietto di questo weekend. La promozione, ben pubblicizzata all’interno del circuito, è disponibile alle casse del Prato 1, alla cassa esterna su Via del Carro e alle casse interne del Prato 2 e Tribuna Gold.

Il programma in pista di domenica

08:45 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup Race 2 (15 laps)

09:40-09:50 MotoGP™ Warm Up

10:00 MotoGP™ Rider Fan Parade

10:00-10:30 MotoGP VIP Village™ Pit Lane Walk

11:00 Moto3™ Race (20 laps)

12:15 Moto2™ Race (22 laps)

14:00 MotoGP™ Race (27 laps)