L’organizzazione del Motomondiale da quest’anno ha abolito la “zona franca”: per anni a Misano si sono visti piloti e tecnici girare per il paddock in scooter o in monopattino senza casco, una libertà che ora non c’è più. Diversi cartelli invitano (meglio, impongono) di indossare sempre il casco e per la verità sono in pochi quelli che rispettano la regola: tra questi il manager Carlo Pernat e anche Alex Marquez.