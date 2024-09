MotoGp a Misano, Bagnaia: “Mi scuso con Alex Marquez, ho esagerato con le parole”. Replica gelida: “Ha danneggiato me e il mio team”

Parte il weekend di Misano-1 con il circuito romagnolo protagonista per tutto il mese di settembre e Pecco Bagnaia dopo la caduta di Aragon ha iniziato così la conferenza stampa: “Mi scuso con Alex per le parole forti che ho detto, a caldo ho detto cose che non volevo dire, è stato troppo. A volte l’arrabbiatura ti fa dire cose esagerate. Non sono al 100 per cento, ho problemi al collo e alla spalla ma è il mio gran premio di casa e darò tutto”.

Poco più tardi, Alex Marquez da una parte ha accettato le scuse, ma ha replicato gelido: “Apprezzo le parole di Pecco, anche se mi aveva ferito quello che aveva detto. È stato un danno per me e la mia squadra. Siamo una squadra di Faenza, ci sarà tanta gente per il Gresini Racing e vogliamo fare bene”.

Marc Marquez su di giri

Un Marc Marquez carico dopo Aragon fa capire di volere mantenere le buone ebitudini: “L’obiettivo della mia stagione non è finito ad Aragon. Abbiamo lavorato molto e sarei contento di avere qui a Misano lo stesso feeling del Red Bull Ring. La vittoria? Sapevo che prima o poi sarebbe tornata. Ora devo trovare la costanza”.

Finale per Enea Bastianini: “Mi piace stare qui perché sono a casa e perché mi piace il circuito. Credo saremo competitivi ma lo sono anche i ragazzi qui di fianco a me. Mi piace il resto del calendario con due gare a Misano e altre piste che apprezzo molto”.