MotoGp a Misano, Bagnaia in pole e c’è Bezzecchi in prima fila

Pole position di Francesco Bagnaia a Misano (1’30”304), in prima insieme a Franco Morbidelli (a 0”285) e Marco Bezzecchi (a 0”305). In seconda fila troviamo Jorge Martin, Pedro Acosta e Brad Binder. In terza fila Alex Marquez, Enea Bastianini (8° a 0”596) e Marc Marquez. In quarta, ecco Quartararo, Vinales e Miller. Marc Marquez è scivolato alla curva 15 “Misano 1” a tre giri dalla fine della sessione. Alle 15 la Gara Sprint, con Pecco che deve recuperare 23 punti in classifica da Martin, quarto in griglia.

Bagnaia: “Ci divertiamo dopo”

Carico Bagnaia a fine sessione: “Fisicamente non sono al top, ma il feeling con la moto è fantastico e il lavoro che stiamo facendo sta pagando. Bene così dai... ci divertiamo dopo”.