MotoGp a Misano: attesi oltre 150mila spettatori nel week-end, nel 2024 stimate più di 800mila presenze al circuito

La MotoGp a Misano Adriatico è un affare? Certo che sì, lo dicono a gran voce i numeri di Trademark Italia. Analizzando i dati del 2023 il moltiplicatore delle risorse (il rapporto tra gli investimenti per l’organizzazione e la ricaduta economica generata) parla chiaro: a fronte di 8,8 milioni di spese per l’organizzazione dell’evento, sono scaturiti 80 milioni e 256 mila euro di spese dirette generate dal Gran Premio. Ovvero: per ogni euro investito c’è un ritorno di 9,1 euro. Tutti dati che nel 2024 sono destinati ad aumentare: il Misano World Circuit ha prenotato un nuovo studio e i segnali sono incoraggianti.

In questo week-end per la MotoGp sono attesi oltre 150mila spettatori, mentre sono circa 80mila quelli già prenotati per il week-end del 20-22 settembre. Numeri da record per il 2024. Con l’inserimento di una seconda tappa del Motomondiale nel week-end 20-22 settembre, è scontato che nel 2024 il Misano World Circuit batterà il suo record assoluto di presenze nell’anno solare, superando abbondantemente gli 800mila spettatori complessivi.