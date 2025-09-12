MotoGp a Misano, Aliverti fa il Marc Marquez dei giornalisti, regolando Curatola e Meda VIDEO

Federico Aliverti si aggiudica la prima edizione della MotoGP dei giornalisti andata in scena al “Jeepers” di Cattolica. La sfida ha visto una lotta al vertice fra tre penne di chiara fama: Aliverti, opinionista di Sky, Cosimo Curatola redattore di Mow e Benzine, e il grande Guidone Meda, voce di Sky MotoGP. L’appuntamento, organizzato da Curatola dopo una prima esperienza spontanea del 2024, aveva l’appoggio di Pirelli, Prosecco, Ohvale (per le motociclette) e Radio Freccia, ma si è svolto in un clima assolutamente goliardico e “da baracca”, anche se tutti si sono impegnati al massimo, con i primi tre di un livello superiore.

Un turno di prove e tre manche, per staccarsi dal ruolo di “cantori e cronisti” e giocare ad essere piloti. Bellissima l’atmosfera e l’organizzazione anche se non sono mancate scivolate e incidenti. Fra i presenti anche Emanuele Pieroni e Tommaso Maresca, entrambi di Mow, Jeffrey Zani, redattore dei comunicati Dorna, il fotografo Valerio Porrozzi, Jimmi D di Radio Freccia, Mattia Fundarò di Live Gp e la coraggiosa Benedetta Federici Orsini di Agenzia Stampa Italia. In gara da segnalare anche Dimitris Diatsidis, gironalista dell’emittente greca, Cosmote TV, il Guido Meda di Grecia.

Il commento tecnico ha avuto due voci di eccezione: René di Moto.it e Gian Maria Rosati di Corriere Romagna e Motosprint. Matteo Miserocchi del Corriere Romagna è migliorato decisamente passando da tre doppiaggi in 10 giri a uno, ma alla fine si è confermato vergognosamente lento.