MotoGp, a Mandalika pole di Fernandez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

Raul Fernandez vola anche in Q2 e si prende la pole position in 1’28”852 davanti a un superBez e a un ritrovato Fabio Di Giannantonio. Raul centra la prima pole in carriera sul tracciato dove, lo scorso anno, aveva conquistato il primo podio. Lo spagnolo del Trackhouse centra la pole con Martin e Marc Marquez in scia. La Ducati 93 è stata l’ombra dell’Aprilia 89: Marc è riuscito a innervosire Jorge, i due sono 4° e 5°. “è stata una bellissima qualifica - commenta Bezzecchi capace di 1’28”961, l’altro a scendere sotto 1’29- peccato per la bandiera gialla nel secondo time attack (caduta di Aldeguer ndr), ma siamo pronti per la gara. Raul e Diggia sono veloci, come Marc e Jorge “. Certo che lui e Raul sembrano avere un passo in più . Aprilia chiederà a Fernandez un gioco di squadra? Diggia ritrova la prima fila nel giorno del compleanno. La seconda è completata da Aldeguer, che passa la Q1 con Ai Ogura. Proprio il giapponese apre la terza fila, dove si accomodano anche Alex Marquez e Pedro Acosta, 9° con Ktm. Quarta fila con Bagnaia, Morbidelli e Quartararo. Bastianini prova a giocarsi le sue carte in Q1, ma non passa per poco, riesce comunque ad essere 14° dietro a Rins: non una buona qualifica come a Motegi, ma migliore delle solite. Alle 9 via alla Sprint!