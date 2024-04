Ottimi segnali per il Gresini Racing. È Marc Marquez a conquistare la pole position a Jerez. Il fuoriclasse spagnolo ha chiuso in 1:46.773 davanti a un ottimo Bezzecchi e Martin. Seconda fila per Binder, Di Giannantonio e Alex Marquez. Terza fila per le Ducati, con Bagnaia 7° e Bastianini 9°. Alle 15, invece, si accenderà il semaforo verde della Sprint Race.