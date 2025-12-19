MotoGp, a “Ducati in Festa” la sfilata di Marc Marquez e degli altri piloti della Rossa davanti ai tifosi VIDEO

Giro in moto per tutti i campioni della “rossa” al termine di Ducati in Festa” a Borgo Panigale. Claudio Domenicali, su una V4 Panigale ha preceduto Marc Marquez, Pecco Bagnaia e soci, compresi gli assi del motocross, fra cui spiccava Tony Cairoli, in una sfilata attorno alla fabbrica.

Raggiante l’amministratore delegato di Ducati: “Trovarsi oggi - ha detto Domenicali - in questa realtà totalmente italiana, comunque di dimensioni medio piccole, a festeggiare il sesto titolo mondiale MotoGP consecutivo e il quarto titolo mondiale piloti consecutivo è una roba che credo meriti davvero un grandissimo applauso”.