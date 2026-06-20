MotoGp, a Brno pole di Ogura, seconda fila per Bezzecchi

Ai Ogura non si ferma più e strappa la pole a Brno con 1’51”135, migliorando il record di 0”6. Un missile il nipponico che riporta la bandiera del Sol Levante in pole dopo Nakagami nel 2020 con Honda LCR. Per Aprilia Trackhouse un altro gran risultato, mettendosi alle spalle le due GP26 di Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Grande risultato per i due italiani. Marco Bezzecchi gira forte e si prende il 4° che apre la seconda fila: buono, è una delle posizioni che contano per giocarsi il podio. Al suo fianco Marc Marquez, che precede un Moreira che gli “succhia” la scia e centra un gran risultato.

La sfida per il podio sarà fra Aprilia e Ducati. Terza fila per Raul Fernandez, Pedro Acosta e un Franco Morbidelli passato dalla Q1. Stesso ostacolo superato da Jorge Martin che domani dovrà scontare due long lap penalty. Il Bk8 Gresini Racing centra un con Aldeguer 11° davanti a Mir, e un 14° con Alex Marquez, alle spalle di un Vinales rinato e davanti a Quartararo. Per Bastianini un 17° tempo dietro a Marini, un tempo che gli fa rinviare ogni speranza a domani. La Sprint che scatta alle 15 è difficilissima per lui.