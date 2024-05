MotoGp, a Barcellona il “torero” è Bagnaia

Un super Pecco Bagnaia conquista il successo nel Gp di Catalogna, sesta tappa stagionale del Motomondiale. Partito dalla seconda casella in griglia, il pilota Ducati attende gli ultimi giri per superare Jorge Martin e andare in fuga, vincendo la gara al Montmelò davanti al leader del mondiale e all’altro spagnolo Marc Marquez sulla Ducati del Gresini Racing. Un successo che permette al bi-campione del mondo di accorciare il gap su Martin per la corsa al titolo, con Pecco ora a 39 punti dallo spagnolo. Aleix Espargaro, vincitore della Sprint, si accomoda ai piedi del podio. Deludono i romagnoli, con Marco Bezzecchi 11° ed Enea Bastianini 17° addirittura fuori dalla zona punti.