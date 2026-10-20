MotoGp, 15 anni senza Marco Simoncelli: Coriano gli renderà omaggio il 23 ottobre

Quindici anni dopo la morte di Marco Simoncelli, Coriano, il suo paese natale, si ritrova per ricordarlo.

Venerdì 23 ottobre alle 19 il sindaco Gianluca Ugolini e l’amministrazione comunale deporranno un omaggio floreale a “Il Podio” in via Garibaldi, nel centro del paese.

Simoncelli morì il 23 ottobre 2011 durante il Gran Premio della Malesia. La commemorazione è aperta a tutta la cittadinanza e agli appassionati di motociclismo. Quindici anni sono passati, ma Marco continua a far parte della storia e dell’identità di Coriano - osserva il sindaco - il suo talento lo ha portato a essere conosciuto e amato in tutto il mondo, ma ciò che lo rende ancora così vicino a noi è la sua umanità, quel modo spontaneo e genuino di essere che tutti ricordano. Il nostro pensiero va innanzitutto alla sua famiglia, per la quale il ricordo di Marco è una presenza quotidiana. Come comunità vogliamo continuare a custodire la sua memoria con affetto e riconoscenza”, conclude.