Kevin Zannoni vince gara2 della MotoE al Mugello. Il pilota di San Mauro Pascoli ha preceduto il riminese Mattia Casadei (a 0.219), sul podio insieme a Eric Granado (a 2.851). Ottimo quarto posto per il verucchiese Massimo Roccoli, che ha sfiorato il suo primo podio in MotoE arrivando a 11 millesimi da Granado. Quinto posto per Mantovani davanti ad altri due riminesi come Alessandro Zaccone e Matteo Ferrari. In classifica generale, Zannoni comanda con 103 punti davanti a Casadei (97).