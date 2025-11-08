MotoE, Zaccone vince gara1 ed è a un passo dal titolo mondiale

Alessandro Zaccone vince da “duro” e si porta a un passo dal titolo mondiale MotoE. Il pilota di Saludecio (Aruba Cloud ) scatta veloce, salta Andrea Mantovani (partito in anticipo e penalizzato con 2 long lap penalty), poi lotta fino all’ultimo con Eric Granado, il giovane rumeno Jacopo Hosciuc (al primo podio mondiale con Msi Racing) e con il riminese Mattia Casadei, che chiudono nell’ordine. Cade all’inizio Gutierrez mentre lotta al vertice. Ora Zac ha 185 punti in classifica, +17 su Casadei e +23 su Granado. I due alfieri del team LCR sono l’unico ostacolo alla corona per il romagnolo con Casadei che proverà a insidiarlo fino all’ultimo. “È una vittoria incredibile - racconta Zac dopo aver battagliato per 7 giri - è uno dei momenti più importanti della mia carriera: festeggiamo ma restiamo concentrati su gara 2 (oggi alle 17.10ndr)”. Escono dalla lotta Lorenzo Baldassarri (Intact Dynavolt) 5° e sceso a +26 e il riminese Matteo Ferrari (Felo Gresini) 6° e a +27, così come Nicholas Spinelli (Snipers) e Mantovani (Forward) a +42 e +56. Buona gara per il sammaurese Kevin Zannoni (Aspar) 8° dopo qualifiche sfortunate, il sammarinese Luca Bernardi (Aruba Cloud) 10° e il riminese Raffaele Fusco (Sic58) 11°.