MotoE: vince Garzò davanti a Zaccone, Ferrari quarto

Hector Garzò si prende la vittoria in gara1 MotoE e la testa della classifica. Lo spagnolo batte l’ottimo Alessandro Zaccone, di Saludecio, e Nicholas Spinelli. Ottima prova di Matteo Ferrari, Gresini Racing, 4°, mentre Kevin Zannoni e Mattia Casadei sono 8° e 9°. Il riminese paga un long lap penalty che doveva scontare per essere caduto in Q2 nell’ultima curva dove c’erano bandiere gialle per una scivolata di Ferrari. Ora Garzo’ ha 154 punti: +7 su Casadei e +8 su Zannoni. La gara è durata 5 giri invece di 8 a causa di una bandiera rossa per la caduta di Granado dopo poche curve, toccato da Gutiérrez. Lo spagnolo, che doveva scontare due long lap penalty per la manovra, è caduto mentre faceva il primo. Per Roccoli un 13° posto con l’altro pilota del Sic58, Manfredi 15°, mentre Alessio Finello, con la seconda Gresini Racing, 15°. Gutiérrez e Zaccone sono rispettivamente a -17 e -35 da Garzò.