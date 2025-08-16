MotoE: super doppietta di Ferrari, che batte Casadei e Garzò

Matteo Ferrari centra la doppietta e si lancia nella lotta per il titolo. Vittoria bis per “Bigin”, l’unico ad aver vinto due gare MotoE quest’anno, che batte Mattia Casadei e Hector Garzo’ dopo una lunga battaglia a tre ricca di sorpassi. Lo spagnolo a due giri dal termine va largo e resta a lottare con la sorpresa del giovane ungherese Erik Varga (Snipers). All’inizio dell’ultimo giro Granado(LCR) si stende mentre è 3°. Duello spettacolare fra Ferrari (Felo Gresini) e Casadei (LCR) che chiudono nell’ordine. Garzo’ è 3° con Varga che precede Lorenzo Baldassarri (Intact Dynavolt) e Alessandro Zaccone (Aruba). Il pilota di Saludecio recupera qualcosa su Andrea Mantovani (Forward), 10°, che difende la vetta della classifica con le unghie. A punti il sammarinese Luca Bernardi (Aruba) 13° alle spalle di Alessio Finello (Felo Gresini), con il riminese Raffaele Fusco 15° davanti al compagno di squadra Tommaso Occhi (entrambi Sic58). Per Kevin Zannoni un 17° che costa un pesante 0. Il sammaurese (Aspar) tampona Mantovani al primo giro e cade. “Sono davvero felice - commenta Ferrari - anche se la vittoria in gara 1 è stata più facile. Complimenti a Mattia e Garzo’ per la battaglia fra noi: dura ma con rispetto”. In classifica Mantovani ha 88 punti, Zac lo segue a a 80, Baldassarri e Torres, a suon di piazzamenti, salgono a 69 e 68, con Casadei a 66 e Ferrari a 65, Garzo’ appaiato a Spinelli a 54 con Zannoni a 49.