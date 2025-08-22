MotoE, pole-position per Mattia Casadei

Mattia Casadei si prende la pole MotoE in 1’45”600 e prenota una grande giornata domani in Ungheria. Il riminese del team LCR strappa la prima casella a un ottimo Lorenzo Baldassarri (Intact Dynavolt) e al proprio compagno di squadra il brasiliano Erik Granado. Grande prestazione del giovane Tibor Erik Varga (Snipers) che spinto dal pubblico di casa centra il 4° sopravanzando il compagno di box Nicholas Spinelli, con Alessandro Zaccone (Aruba) 6°. Il pilota di Saludecio è a -8 dal leader della classifica Andrea Mantovani (Forward) un po’ in difficoltà e solo 15° davanti al riminese Raffaele Fusco (Sic 58). Bravo Matteo Ferrari, Felo Gresini, che si impone in Q1 davanti al giovane rumeno Jacopo Hosciuc (Msi) e si qualifica poi 7° precedendo Jordi Torres (Aspar) e Hosciuc, con il sammarinese Luca Bernardi (Aruba) alla sua prima Q2 diretta discreto 10°. La Q1 fa vittime eccellenti, come il campione in carica Garzo’ (Intact Dynavolt) che sarà 11°, il sammaurese Kevin Zannoni(Aspar), che lo segue così come Gutierrez e, più staccato, Mantovani. La due gare scattano alle 12.10 ed alle 16.15.