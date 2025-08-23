MotoE, Mattia Casadei vince una gara da romanzo

Mattia Casadei dalla paura alla gioia in gara1 MotoE. Primo giro impegnativo per la prima gara elettrica: prima cade Torres, poi il sammarinese Luca Bernardi e infine l’ungherese Varga, che era 2° dietro a Baldassarri e davanti a Mattia. Il riminese fa un fuoripista ad alta velocità e rientra 15°, ma la direzione gara dà bandiera rossa.

Nuovo via e soli 4 giri da compiere con i tre caduti fermi ai box. Il riminese del team LCR non sbaglia nulla e comanda dall’inizio alla fine, malgrado Balda (Intact Dynavolt) lo insidi con il giro veloce nel finale. Terzo il brasiliano Erik Granado, altro alfiere Lcr, mentre Alessandro Zaccone (Aruba) chiude 4° davanti a Matteo Ferrari (Felo Gresini), ma il pilota di Saludecio perde una posizione a favore del riminese per aver superato i limiti della pista. Discreto 8° il sammaurese Kevin Zannoni (Aspar), con il riminese Raffaele Fusco (Sic58) 11°. Il vertice della classifica diventa una sfida fra: Emilia, Romagna e Marche. Guida il ferrarese Andrea Mantovani (Forward) che chiude 10° salendo a 94 punti, lo seguono i romagnoli Casadei e Zaccone, appaiati a 91, con il marchigiano Baldassarri a 89 e l’altro romagnolo Ferrari a 78.