MotoE: in gara1 vince Spinelli, Casadei sul podio, Zannoni e Roccoli 5° e 6°

Terzo posto per Mattia Casadei nella prima gara stagionale MotoE. Il campione in carica arriva sul podio in scia al vincitore Nicholas Spinelli e ad Hector Garzo’. Buoni risultati per Kevin Zannoni e Massimo Roccoli, 5° e 6°. Gara no per Alessandro Zaccone, che cade mentre è in lotta per il podio per un contatto con Torres con cui si ritrova nella sabbia delle vie di fuga, e per Matteo Ferrari che torna in sella dopo una scivolata ed è 12° davanti al compagno nel Gresini Racing, Finello, caduto pure lui. Per il Sic58 oltre l’ottimo 6° di Roccoli il 9° di Manfredi. A terra anche Granado, Gutiérrez e Miguel Pons.