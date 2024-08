MotoE, Gutierrez vince gara1, terzo posto per Casadei VIDEO

La Spagna allunga in vetta: Oscar Gutiérrez vince gara1 dopo un bel duello con il capoclassifica Hector Garzò, che allunga comunque in vetta. Bella gara di Mattia Casadei che, scatta dal fondo della terza fila, ma alla fine del secondo giro è al 2°.

Nel finale il riminese si impone in una bella bagarre con Kevin Zannoni e Jordi Torres, che gli sono finiti dietro. Zanna conclude 3° sotto la bandiera a scacchi, ma viene penalizzato di una posizione perché era passato sul verde. Sesto e ultimo del gruppo di testa Alessandro Zaccone. Bel recupero di Massimo Roccoli, del Sic 58, che recupera fino al 9° dopo essere scattato ultimo per una penalità. Il suo compagno di squadra, Manfredi, e’ 14°. Caduta per Matteo Ferrari, Gresini Racing, al primo giro, mentre era in bagarre con Granado.per il 6°. Il suo compagno Finello chiude 12°.