MotoE: Garzò vince gara1 davanti a Zaccone, out Casadei e Zannoni

Hector Garzo’ vince nella MotoE battendo all’ultimo Alessandro Zaccone, autore della pole, e Gutiérrez. Per Zac tre podi in quattro gare. “Sono un po’ arrabbiato per l’ultimo giro -spiega Zac - ma sono comunque sul podio. Di solito gara 1 è la nostra peggiore del sabato, quindi...”. Peccato per Mattia Casadei, steso alla prima curva da Andrea Mantovani arrivato lungo. A terra all’ultimo giro anche Kevin Zannoni che si giocava il 4° posto, ma è stato toccato da Granado. A terra entrambi. Si accorciano i distacchi in vetta, con Casadei e Zannoni che restano i primi due .Cade da solo Spinelli con grande rimonta di Matteo Ferrari, uscito di pista nel contatto Mantovani -Casadei, transitato 13° l’alfiere del Gresini Racing ha chiuso 6° davanti ad un bravo Massimo Roccoli, 7° per il Sic 58. Salito in sella Zanna ha chiuso 14°.