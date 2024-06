MotoE: gara2, grande vittoria di Zaccone che lancia la sfida a Casadei e Zannoni

Alessandro Zaccone vince dominando gara 2 MotoE e si candida alla lotta per il titolo con gli altri due romagnoli Mattia Casadei e Kevin Zannoni oltre agli spagnoli Oscar Gutiérrez, 2°, e Hector Garzo’, 3° dopo il successo in gara1. Momento decisivo nelle prime tornate, quando Zac picchia come un martello mentre Garzò e Zannoni battagliano fra loro. Quarto è Tulovic, che precede Torres e Zanna, costretto a cedere la posizione a Pons perché ha tagliato sul vedere nelle ultime curve. Ottavo Mattia Casadei, davanti a Matteo Ferrari, del Gresini Racing, e Massimo Roccoli, del Sic58. Ancora a terra Spinelli, mentre Mantovani sconta due long lap penalty, uno per aver centrato alla prima curva Casadei e Granado, uno per aver toccato Zannoni all’ultimo giro.