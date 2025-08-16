MotoE, fantastico Ferrari: gran vittoria in Austria

Ritorno alla vittoria mondiale per Matteo Ferrari con una gara 1 perfetta in MotoE. Il riminese del Felo Gresini Racing domina. L’unico che lo supera è Mattia Casadei, al primo giro, ma l’altro riminese vola subito a terra. La classifica, comunque, si accorcia con il capoclassifica Andrea Mantovani (Forward) 8° in rimonta dopo essere scattato 12° che ha 82 punti. Alle sue spalle Alessandro Zaccone, sale a quota 70 (secondo in classifica) oggi 7° per il team Aruba. “Bigin”sale a 40 punti, 8° assoluto. “Il primo giro è stato difficile perché l’aderenza era cambiata - racconta Ferrari - sono stato calmo anche quando mi ha passato Casadei che andava troppo forte per il primo giro. Per alcuni passaggi ho solo pensato a tenere il mio ritmo e quando ho visto che avevo oltre 1” di vantaggio ho mantenuto il mio passo. Grazie al mio team e alla mia famiglia: è incredibile essere tornato a fare pole e vittoria dopo un lungo periodo difficile “.

Secondo chiude il campione in carica Hector Garzò (Intact Dynavolt) che batte all’ultima curva il brasiliano Erik Granado (LCR) compagno di Casadei. Il riminese resta 6° nell’assoluta a 46 punti. Guadagna qualche punto Kevin Zannoni (Aspar) con un 13° che non soddisfa: 49 punti per lui e 5° posto. Al 14° e al 15° troviamo il sammarinese Luca Bernardi (Aruba) e il riminese Raffaele Fusco (Sic 58). Alle 16.10 gara 2.