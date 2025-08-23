MotoE, doppietta e leadership mondiale per Mattia Casadei

Mattia Casadei centra la doppietta in MotoE, sale a116 punti in classifica e ne prende il comando, oltre ad essere il primo a vincere tre gare elettriche in questa stagione. Dopo la rocambolesca vittoria si gara 1, condizionata dalla caduta di Varga che ha portato alla bandiera rossa, il riminese del team Lcr si ripete. Prima fa sfogare Lorenzo Baldassarri (Intact Dynavolt) che guida per 4 degli 8 giri in programma, poi prende il comando e vola a vincere resistendo al ritorno di un aggressivo Nicholas Spinelli (Snipers). Gran bel 3° di Matteo Ferrari (Felo Gresini) che dopo aver passato Erik Granado (LCR) salta all’ultimo Balda, che si accomoda al 4° davanti a Garzo’, un solido Alessandro Zaccone, che pensa al titolo (Aruba) e Granado. L’ex capoclassifica Andrea Mantovani (Forward) è 9°, davanti al sammaurese Kevin Zannoni (Aspar), mentre il sammarinese Luca Bernardi (Aruba) è 12° dopo la caduta in gara 1 e il riminese Raffaele Fusco (Sic58) è 14°.