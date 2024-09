Mattia Casadei vince gara-1 di MotoE davanti ad Alessandro Zaccone ed Eric Granado. Quarto posto per Hector Garzò, che si laurea campione del mondo e succede proprio a Casadei. Garzò ha 26 punti di vantaggio su Casadei a una gara dalla fine, con l’ultimo atto che va in scena alle 16.10.

Infine, sfortunatissima caduta per Kevin Zannoni, out a due giri dalla fine quando era in testa. In precedenza era caduto anche il veterano Massimo Roccoli, fuori combattimento dopo due giri mentre era 11°.